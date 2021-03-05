В Нижневартовске УК убрали наледь с крыш домов только после вмешательства прокуратуры

В Нижневартовске УК убрали наледь с крыши домов только после вмешательства прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нижневартовска провела проверку в части своевременной очистки от снега придомовых территорий и кровли зданий. Под прицелом оказались управляющие компании АО «УК №1», АО «УК№2», ООО «УК «Квартал» и ООО «УК «Диалог».

– Вышеуказанные управляющие компании не приняли своевременные меры по уборке снега возле подъездов, на территории детских площадок, а также наледи с крыш многоквартирных домов. По данному факту прокурор города внес в адрес руководителей представления с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

После принятия мер прокурорского реагирования крыши многоквартирных домов, придомовые территории и детские площадки очищены от снега. По итогам рассмотрения представлений виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.