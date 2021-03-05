Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 марта 2021 года увеличилось на 107 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 82 и составило 51 982 человека.

По информации Оперативного штаба Югры, 51 982 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 5 марта. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 107 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах: Сургут – 21, Ханты-Мансийск – 17, Нижневартовск – 14, Нягань – 10, Советский район – 10, Югорск – 8, Когалым – 5, Урай – 5, Октябрьский район – 4, Покачи – 3, Нефтеюганский район – 3, Пыть-Ях – 2, Белоярский район – 2, Лангепас – 1, Мегион – 1, Ханты-Мансийский район – 1.

На момент выявления у 72 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 98 случаях. По 9 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 518 человек, сняты с наблюдения – 191 420.

За сутки на COVID-19 обследованы 4 285 человек, всего – 1 441 537. Коэффициент распространения инфекции – 0,91. Показатель охвата тестированием населения – 256,10. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 32,97%.

Состояние 66 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 756 человек. За сутки излечились 143 человека, за весь период пандемии – 50 022 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.