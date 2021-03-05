В Нижневартовске врачи спасли ноги и жизнь пациента Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В окружную больницу Нижневартовска поступил пациент с отсутствием кровотока в ногах и жалобами на острые интенсивные боли. Экстренно ему провели аортобифеморальное протезирование (протезирование больных сосудов) с хорошим клиническим эффектом. Это значит, что протез пришили к брюшной аорте, теперь весь кровоток к ногам идёт только по протезу. Операция длилась шесть часов, итогом стало восстановления кровообращения ног.

- Ранее мужчина уже был оперирован, выполнялось аортобифеморальное шунтирование, но в связи с прогрессом заболевания у пациента образовалась аневризма брюшной аорты более 42 мм, которая осложнилась тромбозом шунтов, - объясняет сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Врач также рассказал, что без операции пациенту бы грозила ампутация обеих ног и неминуемая смерть.

Напомним о том, как в Нижневартовске врачи провели сложную операцию ребёнку, у него нашли огромную кисту (почти в 20 сантиметров) в грудной клетке. Благодаря врачам мальчик сможет жить и развиваться на ровне с другими детьми.