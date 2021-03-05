Погода в Югре на 5 марта 2021 года: облачно с прояснениями Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 5 марта: Днём температура воздуха -2,-7 °С, местами -9,-14 °С. Ночью -7,-12 ºС, при прояснениях -16,-21 °С. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -5, -7 °С, ночью -10, -12 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с.

В Сургуте: Днём -5 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -4 °С, ночью -8 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -5 °С, ночью -11 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -7 °С, ночью -12 °С, небольшой снег, ветер южный 1-3 м/с.

В этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит.