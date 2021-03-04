В Покачах отловили стаю бездомных собак Фото: Виктория Терина

В Покачах отловили стаю бездомных собак, которая давно мешала жителям города. Семь псов теперь содержатся в приюте "Дай шанс". "Новосёлы" никогда не жили рядом с человеком, стараются держаться на расстоянии, а в поисках еды стая гуляла по городу. Их замечали у продуктовых магазинов "Север" и "Гурман". В Югре жалобы на бродячих животных фиксируют программа мониторинга "Инцидент Менеджмент" и Центр Управления Регионом. Информация передаётся профильным специалистам на местах. По договорённости с администрацией города проводится отлов. В приюте питомцев стерилизуют, вакцинируют, с ними работает кинолог. В настоящий момент два пса из семи уже успешно социализировались. Начинают выполнять команды и очень ждут новых хозяев.

Напомним, мы сообщали, что в Югре создали первую в России базу домашних и бездомных животных. А также Глава Сургута предложил построить приют для тысячи бездомных собак.