Вокальные и танцевальные коллективы Югры завоевали награды в онлайн-конкурсах Фото: Пресс-служба КДЦ "Октябрь"

Вокальные и хореографические коллективы культурно-досугового центра «Октябрь» активно участвовать в творческих конкурсах, проводимых в онлайн-формате.

В феврале сразу несколько клубных формирований центра стали Лауреатами Международного фестиваля-конкурса «Жар-Птица России», конкурсантами которого стали более 7 тысяч участников из Канады, Германии, Франции, Китая, Италии, Таиланда, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Молдовы, Турции, Украины, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик, различных регионов России.

Жюри конкурса звания Лауреата I степени удостоены хореографический коллектив «Жизнь в движении», вокальный ансамбль «Карандаши», участница театра песни «Экспромт».

Кроме того, призером международного фестиваля вошла ещё одна воспитанница театра песни «Экспромт», ставшая Лауреатом II степени в номинации «Эстрадный вокал». Стоит сказать, что участники творческих коллективов КДЦ «Октябрь» и их руководители заслуженно получают награды и мы ранее сообщали, как творческие коллективы Ханты-Мансийска завоевали высшие награды в онлайн-конкурсах.