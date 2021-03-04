Югорчанин хотел купить подарок жене, но стал жертвой мошенников Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился 41-летний местный житель по случаю кражи денег. Как выяснилось, югорчанин собирался купить пароочиститель в подарок для жены и увидел подходящий на сайте известной торговой компании. Перейдя по ссылке, он зашёл в личный кабинет, где у него имелись бонусные баллы за ранее совершенные покупки и, с учётом скидки, оплатил 10 тысяч рублей. Не дождавшись кода с номером заказа, он позвонил в клиентскую службу, где ему сообщили, что оплата товара на счёт компании не поступала и, скорее всего, он оплачивал товар через сайт-двойник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

Полицейские рекомендуют югорчанам: никогда не переводить деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет и не сообщать дополнительные данные банковских карт. Короткий номер телефона полиции – «102».