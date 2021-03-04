В Нефтеюганском районе произошло ДТП со смертельном исходом Фото: УМВД ХМАО-Югры

На 2 км автодороги «Подъезд к посёлку Сингапай», 45-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Мерседес Бенс». За рулём встречного авто находился 33-летний водитель и собирался повернулся налево.

В результате ДТП автомобиль «Хендай» откинуло на встречную обочину, где он наехал на мачту освещения. Водитель погиб на месте.

Сотрудники полиции устанавливают всю картину произошедшего.

Мы писали ранее о том, как в Нягани в страшном ДТП пострадали пять человек, двое из которых погибли на месте.

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