Житель Кондинского района обвиняется в незаконной рубке леса Фото: ОМВД России по Кондинскому району

В Кондинском районе на территории Луговского урочища Учинского участкового лесничества преступника незаконно вырубили десятки деревьев породы «сосна».

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемым оказался 43-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Следователи выяснили, что подозреваемый, не имея разрешения и специальных документов, при помощи бензопилы незаконно вырубил 9 кубических метров деревьев. Своими действиями югорчанин причинил имущественный ущерб Департаменту лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу на сумму более 100 тысяч рублей. Мужчина сознался в преступления и объяснил, что деревья он срубил для использования в личных целях, так как увлекается резьбой по дереву и изготовлением деревянных фигур. В настоящее время уголовное дело против обвиняемого передано в суд.

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