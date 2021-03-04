В Пыть-Яхе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Пыть-Яхской окружной клинической больнице на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) привито 850 человек, вторым компонентом вакцины - 726 жителей региона. В ближайшее время завершат курс вакцинации ещё 124 жителя города.

Большая часть тех, кто завершил полный курс вакцинации – категории «группы риска» по заражению коронавирусом: это 225 медицинских работников, 146 человек старше 60 лет, 138 работников образования и 93 работника транспорта и энергетики. Кроме того, активно прививаются работники предприятий промышленности, представители организаций сферы услуг и работники социального обслуживания населения.

- Мы следим за состоянием привитых по завершению полного курса вакцинации, обзваниваем всех – у большинства горожан, получивших вакцину, отсутствуют выраженные поствакцинальные реакции организма, у 20% отмечается незначительное кратковременное повышение температуры тела, более серьезных осложнений у привитых горожан на сегодняшний день не зафиксировано,- рассказывает медицинская сестра прививочного кабинета Лилия Солонарь.

Желающих привиться заносят в лист ожидания, на сегодняшний день в очередь записаны более 1000 жителей Пыть-Яха, и эта цифра растёт с каждым днём. После следующей поставки вакцины, югорчан из списка ожидания пригласят на вакцинацию.