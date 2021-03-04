В Лангепасе запретили «Арестантское уголовное единство» Фото: pixabay.com

Прокуратура Лангепаса нашла сайты, на которых пропагандировалась деятельность экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») и подала в суд на их блокировку.

По решению суда международное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Стоит отметить, что распространение материалов и идеологии этого движения, в том числе в интернете, запрещено. Как выяснилось к информации на сайте полностью открыт доступ, в том числе и несовершеннолетних детей и подростков.

Суд рассмотрел административные исковые требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

Мы писали ранее о том, как в Пыть-Яхе прокуратура заблокировала сайты, где рассказывали про изготовление взрывчатки.