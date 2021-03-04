Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 марта 2021 года увеличилось на 103 человека Фото: pixabay.com

На территории региона продолжают выявляться новые случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 103 новых случая заражения ковидом в 19 муниципалитетах. За весь период заражено 51 875 югорчан.

По клинической картине: на момент выявления у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, у 4 человек бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 97 случаях, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 627 человек, сняты с наблюдения 191 013 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 4 606 человек, всего прошли обследование 1 437 252 человека.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Сургуте – 25 и Ханты-Мансийске – 14.

Также есть новые случаи заражения: в Нижневартовске – 9; Югорске – 7; Когалыме – 6; Советском районе – 6; Урае – 5.

Кроме того, заболевшие выявлены: в Мегионе – 4; Сургутском районе – 4; Нефтеюганске – 3; Нягани – 3; Радужном – 3; Октябрьском районе – 3; Лангепасе – 2; Покачах – 2; Пыть-Яхе – 2; Березовском районе – 2; Белоярском районе – 2; Кондинском районе – 1.

Состояние 63 пациентов по-прежнему тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 756 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 184 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 49 879 югорчан.