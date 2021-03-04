Предприниматель из Советского района украл бюджетные деньги Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе произошёл случай мошенничества при получении выплат одним из индивидуальных предпринимателей.

С апреля по декабрь 2019 года 39-летний коммерсант из украл бюджетные деньги, выделенных в рамках госпрограммы округа «Поддержка занятости населения». Подозреваемый предоставлял в центр занятости ложную информацию. Он получал возврат денег из бюджета, предоставив фиктивные сведения о трудоустройстве неработающих жителей. Чем причинил ущерб учреждению в размере полумиллиона рублей.

Следственным отделом против предпринимателя уже возбуждено уголовное дело за совершение аналогичного преступления. Сейчас мужчина подозревается в совершении двух преступлений по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Напомним мы писали ранее о том, как предприниматель обворовывал жителей Пыть-Яха и за это отправится под суд.