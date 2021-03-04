Погода в Югре на 4 марта 2021 года: небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 4 марта: Днём температура воздуха -2,-7 °С, по северо-западу -8,-13 °С. Ночью -9,-14 °С, при прояснениях -15,-20 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -2, -4 °С, ночью -9, -11 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём -5 °С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер южный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -6 °С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер южный 4-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -5 °С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер южный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём -7 °С, ночью -8 °С, небольшой снег, ветер южный 4-6 м/с.

Главным блюдом на Руси был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь.