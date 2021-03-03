Работодателям Югры рекомендовали согласовывать заявки с оперштабом на ввоз иностранцев

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала новое постановление. Речь идет об особенностях привлечения иностранцев на работу и осуществлении авансовых платежей организациям в сфере ЖКХ. По словам главы региона, руководителям организаций, где работают иностранцы, отныне нужно согласовывать с оперштабом заявку на выполнения чартеров, которые и везут иностранцев.

Кроме того, руководителям предстоит организовывать доставку иностранцев к месту проведения карантина, обеспечивать прохождение медицинского осмотра на отсутствие инфекций, а после вахты обеспечить их возвращение в родные страны.

- Мостановлением также рекомендован руководителям международных аэропортов автономного округа, принимающих заказные – чартерные – рейсы, совершаемые для ввоза иностранных работников, принимать их при наличии согласованных оперативным штабом заявок от организации-заказчика, - отметила Наталья Комарова.