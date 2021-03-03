За поимку жителя Белоярского с татуировкой в виде паука с паутиной можно получить крупное вознаграждение

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Башкирии разыскивают уроженца города Белоярский Злобина Алексея Викторовича, 21.03.1977 г.р. Как сообщили в Управлении уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан, в декабре 2017 года он совершил тяжкое преступление (какое – не называется). За помощь в розыске Злобина объявлено вознаграждение в 200 тысяч рублей.

Мужчине на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, славянской внешности, плотного телосложения. Лицо овальное, волосы светлые, короткие. На правой щеке родинка, сейчас может носить бороду. На левом предплечье татуировка в виде паука с паутиной.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Злобина, просьба сообщить по телефонам:

8 (347) 279-39-02 – дежурная часть МВД по Республике Башкортостан,

8 (347) 279-33-87 – Управление уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан.