Югорчанка влюбилась в иностранца и отдала ему все деньги Фото: pixabay.com

Полицейские Октябрьского района разыскивают очередного мошенника. От его действий пострадала жительница пгт Октябрьского, которая в декабре 2020 года на просторах Интернета, познакомилась с иностранцем Имраном.

Житель Турции и женщина ежедневно списывались, делились своими делами, интересами, проблемами. В очередном сообщении мужчина написал, что у него 2 высших образования в сфере здравоохранения, может работать и акушер-гинекологом, и стоматологом, но вакансий нет и ему приходится искать себя в чём-то другом. Югорчанка предложила приехать на Север, пояснила, что в районной больнице есть свободные места. Мужчина заинтересовался таким предложением и смекнул, что можно воспользоваться ситуацией.

В ответ он написал, что переехал бы, но пока вряд ли сможет найти деньги на поездку. Женщина понимала, что личное счастье в её руках и решила не упускать возможности, сказала, что готова выслать необходимую сумму, вскоре перечислила на указанный счет 35 тысяч рублей. Имран якобы купил билеты до Москвы и уже ждал встречи. На следующий день мужчина звонит возлюбленной и сообщил, что возникли проблемы с полицией. Для решения вопросов со стражами правопорядка нужно 15 тысяч. Югорчанка вновь выручила иностранца, перечислила деньги. Затем, в очередной переписке мужчина попросил 40 тысяч, для решения проблем с миграционной службой в Екатеринбурге. Женщина сняла с кредитки указанную сумму и перевела.

Долгожданная встреча должна состояться 1 марта, но знакомый перестал выходить на связь. Спустя сутки югорчанка обратилась в полицию и просила найти иностранца. Здесь и выяснились подробности о том, что Имран очередной аферист, который всего-навсего воспользовался доверчивостью щедрой русской женщины и пополнил свои доходы за её счет на 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.