В Сургуте спасли водителя и его беременную жену в сильный мороз Фото: ГИБДД Сургута

В Сургуте автомобилист из Ноябрьска заблудился в районе посёлка Лесной, и его автомобиль застрял в снежном сугробе. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ГИБДД Сургута из городской Единой диспетчерской службы. В этот день на улице наблюдалась низкая температура воздуха, сотрудники дежурной группы ГИБДД приехали на место нахождения автолюбителя.

Как оказалось, 40-летний житель Ноябрьска вместе со своей беременной супругой заехали на автомобиле в лес, заблудились и не смогли самостоятельно выбраться из-за того, что машина застряла в снегу. Госавтоинспекторы помогли вытянуть автомобиль, после чего семья ноябрьцев направились по согласованному с инспекторами, направлению, а экипаж продолжил работу патрулирования.

Госавтоинспекция Югры напоминает участникам дорожного движения о внимательности и осторожности на заснеженной дороге, а также при поездке на дальние расстояния, заблаговременно изучить маршрут следования, и ориентироваться по дорожным указателям, табличкам и дорожным знакам.