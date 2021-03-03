Сборная Югры лидирует в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сборная Югры принимает участие во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Высокая конкуренция стала проявляться уже с первых попыток спортсменов. Сборную Югры под руководством заслуженного тренера Сергея Адушкина представляют 22 спортсмена, в числе которых 8 мастеров спорта - чемпионы и рекордсмены мировых и международных соревнований. Стоит отметить, что югорская команда находится в рейтинге лучших, являясь абсолютным чемпионом 2019 и серебряным призером 2020 года.

В первый день соревнований югорские спортсмены заняли призовые места практически во всех возрастных категориях. По итогам первого дня юношеская и взрослая команды находятся в числе лидеров и продолжат борьбу за высшие награды. Среди мужчин 3 место занял спортсмен из Сургута, в женских забегах серебряную медаль выиграла девушка из Югорска, а лучшим среди юношей старшей группы стал молодой человек из Нефтеюганска, обновив при этом рекорд страны.

Вторым этапом соревнований станет преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. По окончании соревновательного дня будут определены общие результаты обеих дисциплин и состоится церемония награждения.