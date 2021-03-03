Югорчанка вместо планшета получила серый смятый картон Фото: pixabay.com

Югорчане за минувшие сутки перевели аферистам более 700 тысяч рублей. Жертвами виртуальных мошенников стали жители Мегиона, Сургута, Пыть-Яха, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Так, жительница Сургута поверила лже-банкиру и перевела на неизвестный счёт 290 тысяч рублей. Другая 50-летняя жительница Нижневартовска, общалась с сотрудником банка, который под предлогом оплаты услуг страховки и доставки документов для оформления кредита уговорил перевести вартовчанку на счёт аферистов около 35 тысяч рублей.

Молодой вартовчанин решил подзаработать на торгах в брокерской компании и зарегистрировал «киви кошелек» на свой номер, куда и перевел более 8 тысяч рублей и потерял их.

В окружной столице женщина через социальную сеть решила приобрести детский планшет. После получения посылки в почтовом отделении наложенным платежом в сумме 4 тысяч рублей, при вскрытии обнаружила ткань чёрного цвета, серый смятый картон и упаковку наушников.

По всем случаям возбуждены уголовные дела, подозреваемых разыскивают.