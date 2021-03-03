Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 марта 2021 года увеличилось на 99 человек Фото: pixabay.com

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 51 772 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 99 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония, у 5 человек бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 93 случаях. По 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 710 человек, сняты с наблюдения 190 619 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 4 034 человека, всего 1 432 646 югорчан.

За сутки больше всего случаев выявлено: в Сургуте – 25 и Ханты-Мансийске – 14.

Также случаи ковида зарегистрированы: в Нижневартовске – 8; Нягани – 7; Югорске – 6; Советском районе – 5; Березовском районе – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Когалым – 4; Нефтеюганский район – 4; Мегион – 4; Радужный – 3; Покачи – 3; Нефтеюганск – 2; Урай – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Лангепас – 2; Нижневартовский район – 1; Кондинский район – 1; Белоярский район – 1.

В тяжелом состоянии находятся 59 пациентов, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 754 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 111 человек, за весь период пандемии вылечились 49 695 югорчан.