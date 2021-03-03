Вартовчанин наказан за продажу контрафактного алкоголя

Вартовчанин наказан за продажи контрафактного алкоголя Фото: pixabay.com

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор 44-летнему местному жителю за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции.

В суде доказано, что подсудимый в 2019 году из Екатеринбурга организовал поставки поддельного алкоголя, с использованием чужого товарного знака, в торговые точки на территории Нижневартовска. Продукцию он хранил в арендованных гаражах. В июле 2019 года полицейские изъяли у него 34 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 7 миллионов рублей. Владельцу товарных знаков причинен ущерб в размере 3,6 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, условно, с испытательным сроком на 3 года. Также он обязан выплатит правообладателю товарных знаков сумму ущерба.

Вся фальшивая алкогольная продукция, найденная у вартовчанина уничтожена.