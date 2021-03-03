В Когалыме мужчина из гостей вынес две кровати и тушки гусей Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 52 преступления, по горячим следам раскрыто 31.

В Сургуте к полицейским обратилась местная жительница с заявлением о краже. Из её квартиры украли 70 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли 43-летняю сургутянку, которая ранее судима и вновь под подозрением в краже денег. Сейчас преступница находится под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганске стражи правопорядка задержали 24-летнего молодого человека за хранение наркотиков. В автомобиле, на котором ехал мужчина, обнаружен зип-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что содержимое общей массой 0,80 грамма является наркотиком. Против югорчанина возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Так, в Когалыме местный 54-летний мужчина в течение нескольких дней наведывался в гости в одну и ту же квартиру. Откуда успел вынести 2 плиты, раковину, 2 кровати, чайник и 2 тушки гусей. Ущерб заявитель оценил в 15 тысяч рублей. Во время обыска у него изъято всё похищенное и возвращено владельцу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.