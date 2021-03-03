В Югре стартовал пилотный проект «Онлайн-консультирование осужденных»

Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В Югре реализуется проект «Онлайн-консультирование осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, по актуальным вопросам, связанным с их жизнедеятельностью после освобождения».

Проект проходит при поддержке правительства округа и УФСИН по ХМАО-Югре вместе с исполнительными органами государственной власти. Он направлен на создание условий для эффективной социальной адаптации осужденных и проходит через дистанционное онлайн-консультирование. Для этих целей приобретено и передано в исправительные учреждения УФСИН 4 автоматизированных рабочих места, оборудованных веб-камерой, микрофоном и аудиосистемой. Консультирование проводится онлайн по заявлениям осужденных и содержащихся под стражей в адрес администрации исправительных колоний и СИЗО.

В рамках соцпроекта отбывающие наказания смогут получить комплексную консультативно-правовую помощь у адвокатов, нотариусов, представителей региональной общественной наблюдательной комиссии, специалистов самых различных госучреждений – окружных департаментов внутренней политики, соцразвития, здравоохранения, образования и молодежной политики, экономического развития, труда и занятости, а также региональных управлений Федеральной службы судебных приставов и МВД.

Они могут получить ответы на вопросы, связанные с оформления мер социальной защиты, возможности трудоустройства и открытия своего бизнеса после освобождения, правилах оформления нотариальных доверенностей и многим другим вопросам.

Уже состоялись первые онлайн-консультирования в ИК-11, ИК-15 и СИЗО-1 специалистами департамента социального развития округа и Управления ФССП России по ХМАО-Югре.

Такой способ коммуникации очень востребован в условиях введения ограничительных мер из-за пандемии СOVID-19.