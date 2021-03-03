Погода в Югре на 3 марта 2021 года: небольшой, местами умеренный снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 3 марта: Днём температура воздуха -5,-10 °С, по востоку -15,-20 °С. Ночью -13,-18 °С, по востоку -23,-28 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -8, -10 °С, ночью -15, -17 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 7-12 м/с.

В Сургуте: Днём -12 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер южный 6-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -12 °С, ночью -11 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 5-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -12 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер южный 6-8 м/с.

В Когалыме: Днём -14 °С, ночью -12 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 6-8 м/с.

В этот день подмечали: «Много снегу - много хлеба; много воды - много травы»; «Снегу надует - хлеба прибудет; вода разольется - сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет - снизу морозит».