В Сургуте наркосбытчик осужден на 9 лет лишения свободы Фото: Татьяна Коркина

Житель Нефтеюганска признан виновным по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере".

В суде представлены исчерпывающие доказательства того, что подсудимый в октябре 2019 года, вместе с подельниками приехал в Сургут и забрал хранившиеся в тайнике 10 свертков с синтетическим наркотиком для последующей его незаконной продажи территории округа.

Но в тот же день, во время проведения розыска, преступника задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил наркосбытчику наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.