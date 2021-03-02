В Югре сотрудник ДПС выплатит штраф за незаконное изъятие автомобильных номеров Фото: pixabay.com

В прокуратуру Октябрьского района обратился местный житель с просьбой о проверке исполнения должностными лицами ОГИБДД требований законодательства.

Как выяснилось, старший инспектор ДПС привлёк к административной ответственности югорчанина из-за управления им автомобилем, не зарегистрированным в законном порядке. У него забрали госзнаки, но на самом деле мужчина зарегистрировал автомобиль ещё в 2015 году.

Благодаря прокурору района административное дело против северянина прекращено. Также, выяснилось, что изъятие у заявителя государственных регистрационных знаков незаконно, так как на это нет законных оснований. Прокуратура против старшего инспектора ДПС завела дело об административном правонарушении за "незаконное ограничение прав на эксплуатацию транспортного средства".

Мировой суд постановил наказать штрафом сотрудника ДПС, он выплатит 20 тысяч рублей, а государственные регистрационные знаки возвращены югорчанину.