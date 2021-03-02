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Югорчанка радовалась новой работе, но оказалось, что ее обманули мошенники

Югорчане потеряли около 800 тысяч рублей от действий аферистов
Виктория Терина
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Югорчанка радовалась новой работе, но оказалось, что ее обманули мошенники Фото: pixabay.com

Югорчанка радовалась новой работе, но оказалось, что ее обманули мошенники Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зарегистрировано 18 случаев мошенничества, югорчане потеряли около 800 тысяч рублей.

Трое жителей Сургута столкнулись с необычной схемой обмана. В первом случае пострадал 35-летний мужчина, который пояснил сотрудникам полиции, что кто-то получил доступ к личному кабинету мобильного банка, после чего со счета похитил деньги по операциям «перевод через телекард». Таким образом, с карты пострадавшего сняли более 70 тысяч рублей. Подобная ситуация произошла и у 32-летнего югорчанина. Он сообщил, что аферисты получили доступ к мобильному приложению и списали 8 тысяч рублей. Такая же сумма исчезла и со счетов 20-летней девушки.

В Лангепасе в дежурную часть обратилась местная жительница. Она попалась на типичную схему перечисления бонусов «Спасибо». Женщина доверила реквизиты своей банковской карты мнимым сотрудникам банка, которые списали с её счёта 160 тысяч рублей личных сбережений.

В Октябрьском районе мошенникам удалось обмануть 45-летнюю женщину. Ей позвонил якобы врач и предложил помочь трудоустроиться в районную больницу. Она не стала отказываться от такого, представляя себя на новом рабочем месте, забыла обо всем, и перевела на неизвестные ей счета 90 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела

Криминал