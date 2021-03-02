Губернатор Югры встретится с жителями Сургута онлайн Фото: официальная страница губернатора в соцсети

С жителями Сургута в онлайн режиме проведет встречу губернатор округа. Эфир посвящен эффективности реализации национальных проектов и госпрограмм. Встреча состоится в сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» в пятницу, 5 марта, в 12:00.

- Обсудим вопросы развития города, ход реализации нацпроектов на его территории. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому посту. С ними будут работать модераторы Светлана Басова, Вероника Саттарова, Антон Хралович. С вашими предложениями будут работать специалисты отраслевых департаментов, эксперты, команда губернатора, – написала Наталья Комарова в своих соцсетях.

Участие примут также представители исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. Они дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент».

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона и в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».