Возвращение из зарубежного отпуска обошлось югорчанке штрафом Фото: pixabay.com

Югорчанка, вернувшись из зарубежного отпуска в трехдневный срок не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о результате анализа в ЕПГУ. Жительница Октябрьского района сдала анализ на COVID-19 путём иммунологического исследования (антитела) LgG, а не методом ПЦР, против неё составили протокол об административном правонарушении. Дело направили в Октябрьский районный суд.

Постановлением Октябрьского районного суда ХМАО-Югры женщина привлечена к административной ответственности, предусмотренной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу, у югорчанки есть 10 дней для обжалования постановления.

Напомним, мы писали ранее о том, как жительницу Нягани оштрафовали за то, что её ребенок не сдал тест на коронавирус по возвращении из Турции.