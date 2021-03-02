Против сургутянки завели дело за кражу золота Фото: pixabay.com

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 54 преступления, по горячим следам раскрыто 30 преступлений.

Так, 25-летняя сургутянка решила присвоить себе золотые украшения на общую сумму 12 тысяч рублей, находясь в чужой квартире. Во время обыска квартиры подозреваемой полицейские нашли чек из ломбарда, который подтвердил кражу золота. Против югорчанки завели уголовное дело, теперь она находится под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганском районе четверо местных жителей, угрожая владельцу угнали "Форд Мондео". Подозреваемых задержали по горячим следам и вернули авто собственнику. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений, среди них мошенничество, хранение и распространение наркотиков и кражи. Так, в Лянторе полицейские задержали неоднократно судимого молодого человека, который украл велосипед «Stels», стоимостью 16 тысяч рублей. Подозреваемый признался в преступлении и теперь находятся под подпиской о невыезде.