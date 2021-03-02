В Нижневартовске больница запускает уникальный проект "Закрытый чат" Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В закрытом интернет чате пользователи смогут слушать аудио-лекции и задавать специалистам вопросы, а также выполнять практические задания, получать обратную связь со специалистами Нижневартовской психоневрологической больницы.

Первая сессия «Закрытого чата» стартует 12 марта 2021 года во Всемирный день сна. Темой встреч станет «Здоровый сон». В течении недели в чате врач-сомнолог Кирилл Бондаренко обсудит с участниками почему возникают нарушения сна и как они проявляются, расскажет об их видах и возможных негативных последствиях.

- В отделении психотерапии и неврозов мы используем как лабораторные, так и инструментальные методы диагностики для своевременного выявления нарушений сна, лечение проходит по типу амбулаторного консультирования и ведения – рассказывает врач-сомнолог Кирилл Бондаренко.

Он добавляет, что нарушения сна ухудшают качество жизни человека, но многие не спешат обратиться за квалифицированной помощью. Кирилл Бондаренко надеется, что с помощью проекта заинтересованные люди смогут не только более глубоко разобраться в теме, но и преодолеть сомнения и записаться на приём.

Для заявки на добавление в чат необходимо написать сообщение «ХОЧУ В ЧАТ» в аккаунт больницы в любой из социальных сетей. Далее следовать инструкциям и расписанию встреч со специалистом. Участие в проекте бесплатное.

Стоит обратить внимание, что «Закрытый чат» – лишь канал общения, и не является частью лечебного процесса.