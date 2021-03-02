Автоледи в Сургуте выехала на встречку: пострадали три человека Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Сургуте, 39-летняя автоледи, находясь за рулём «Инфинити» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Хендай Солярис», 30-летний мужчина, а также 62-летняя пассажирка автомобиля «Инфинити» получили травмы.

Кроме того, на территории округа Госавтоинспекторы задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 17 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 25 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и погодных условий.