Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 марта 2021 года увеличилось на 104 человека Фото: pixabay.com

Не смотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Югре, случаи заражения всё таки продолжают появляться на территории автономного округа. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заболевания в 15 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 51 673 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 80 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 диагностирована пневмония, у 2 человек бессимптомное течение болезни.

Контакт установлен в 101 случае, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находятся 8 955 человек, сняты с наблюдения 190 170 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 1 085 человек, всего прошли обследование на коронавирус 1 428 612 жителей региона.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Сургуте – 23; Ханты-Мансийске – 15; Нижневартовске – 12.

Также случаи коронавируса зарегистрированы: в Кондинском районе – 8; Югорске – 7; Советском районе – 6; Нефтеюганске – 5; Нягани – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Когалым – 4; Нефтеюганский район – 4; Урай – 4; Мегион – 4; Ханты-Мансийский район – 4; Сургутский район – 2.

Состояние 55 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 752 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки от коронавируса вылечились 140 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 49 584 югорчанина.