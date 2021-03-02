Желание получить дополнительный доход обернулось для кондинца крупными тратами Фото: pixabay.com

Житель Кондинского района обратился с заявлением в полицию и рассказал, что его обманули аферисты, и украли 500 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что в настоящее время он официально трудоустроен, тем не менее решил, что в свободное от постоянной работы время он мог бы подрабатывать. Он искал в Интернете предложения по работе и вскоре нашелся подходящий вариант. Ему предложили работу на платформе, торгующей акциями, с занятостью от 2 до 4 часов ежедневно по свободному графику. Вступительный взнос составил 112 долларов.

Затем кондинцу позвонил мужчина и предложил увеличить взнос, чтобы иметь больший доход. Тогда северянин понял, что связался с мошенниками и отказался увеличить взнос, на что звонивший пригрозил ему, блокировкой торгового счёта и предупредил, что обслуживание этого счёта обойдется ему очень дорого. После чего все разговоры прекратились.

Спустя несколько дней югорчанину позвонила сотрудница банка, и предложила помощь в закрытии торгового счета. Она сообщила, что нужно повысить потенциал кредитоспособности и для этого перевести на счёт 500 тысяч рублей. Заявитель оформил кредит и направил деньги на указанный счёт. После чего ему вновь позвонила девушка из банка и сказала, что для закрытия торгового счета недостаточно этой суммы. Мужчина вновь оформил кредит уже на 950 тысяч, но воспользоваться им не смог, так как банк заблокировал его карту. Тогда северянин понял, что стал жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело.