Погода в Югре на 2 марта 2021 года: порывы ветра до 15 – 17 м/с Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 2 марта: Днём температура воздуха по западной половине округа -13,-18 °С, местами -7,-12 °С, по восточной половине -19,-24 °С, местами до -13 °С. Ночью -25,-30 ºС, по западной половине округа местами -13,-18 °С, по восточной при прояснениях -32,-37 °С. Переменная облачность. Местами небольшой, в западных районах умеренный снег, метель. Ветер южных направлений 7 – 12 м/с, днём местами порывы 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -13, -15 °С, ночью -27, -29 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 7 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём -18 °С, ночью -17 °С, ночью небольшой снег, ветер юго-восточный 4-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -20 °С, ночью -21 °С, ясно, ночью небольшой снег, ветер юго-восточный 5-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -17 °С, ночью -17 °С, малооблачно, ночью небольшой снег, ветер юго-восточный 4-7 м/с.

В Когалыме: Днём -22 °С, ночью -19 °С, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 5-7 м/с.

Какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.