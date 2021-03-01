В Югре накажут продавцов, которые продали алкоголь подросткам

В Югре накажут продавцов, которые продали алкоголь несовершеннолетним Фото: pixabay.com

Проводя мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений против несовершеннолетних, полицейские Нижневартовска узнали о случаях розничной продажи алкоголя подросткам.

Так, в нестационарном торговом павильоне по улице 60 лет Октября в вечернее время продавец продал реализовал пиво 17-летней девушке. Во время осмотра помещения изъято 30 бутылок пива.

Аналогичный случай зафиксирован в ларьке по улице Победы, где продавец также не уточнил возраст покупателя и продал пиво юноше. Полицейские изъяли алкогольную продукцию на сумму 1926 рублей.

Закон запрещает продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. Виновные в этом, понесут наказание. Против продавцов составлены протоколы по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».

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В Югре запретят продавать алкоголь во дворах жилых домов.