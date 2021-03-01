Пятиклассники в Покачах стали кадетами МЧС Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В жизни пятиклассников средней школы № 4 городе Покачи произошло важное событие: они стали кадетами класса МЧС.

Это первый кадетский класс в школе, зачисление в который началось с весны прошлого года, а обучаться ребята начали с сентября. В торжественной обстановке 25 мальчишек и девчонок дали клятву кадета. Торжественный момент вызвал радостное волнение не только у главных героев, но и гостей мероприятия.

Со знаменательным событием ребят поздравили глава Покачей Владимир Степура, представители администрации города, начальник 3 пожарно-спасательного отряда Максим Ариев и пожелали юным кадетам успехов в их начинании, выдержки и дисциплинированности. Ребятам вручили знаки отличия - как символ принадлежности к кадетскому движению.

Стоит отметить, что в рамках внеурочной деятельности кадеты изучают основы гражданской обороны, пожарной безопасности, осваивают строевую подготовку, занимаются физической культурой и спортом.