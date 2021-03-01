Вартовчанин погасил несуществующий кредит, пополнив карманы аферистов Фото: pixabay.com

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 27 случаев мошенничества и краж с банковских карт.

Так, 65-летний вартовчанин поверил мнимому сотруднику банка, который убедил закрыть накопительный счёт в потребительском кооперативе «Народный капитал» и перевести деньги на свою банковскую карту. После чего украл 800 тысяч рублей, которые потерпевший перевел через банкомат аферистам.

Другому жителю Нижневартовска позвонили якобы из ассоциации банков РФ и сообщили, что мошенники на его имя оформили кредитную карту и чтобы её погасить, необходимо оформить кредит. Обманутый мужчина оформил займ и перевел кредитные деньги в размере 570 тысяч рублей на неизвестный счет.

В Нефтеюганске 32-летняя женщина решила подзаработать, играя на бирже ценных бумаг, подарив мошенникам 750 тысяч рублей.

Пенсионерке из Сургута позвонили якобы из «Центрального банка России». Мнимые специалисты сообщили о том, что на её имя оформлен кредит и чтобы аннулировать его, она в течение недели в разных отделениях банка оформляла кредиты. После успешно одобренных сделок, пострадавшая перевела около миллиона на счета лже-банкирам, которые якобы хотели защитить её сбережения.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.