Житель Кондинского района сел на год за нетрезвое вождение Фото: pixabay.com

Кондинский суд вынес обвинение жителю посёлка Междуреченский. Он признан виновным по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Подсудимый уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако, не сделав для себя правильных выводов, он в октябре 2020 года вновь сел за руль автомобиля в пьяном состоянии, чем подверг опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на 3 года лишил его права управлять автомобилями.

Алкоголь не приводит к добру, особенно когда речь идёт о вождении в состоянии опьянения. Напомним, мы писали ранее о том, как Мегионца осудили за пьяное вождение, из-за которого погиб человек. Кроме того, сообщали как в Октябрьском районе пьяный водитель улетел в кювет и получил травмы.