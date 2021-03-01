В Советском районе местные парни ответят за кражу баранины и домашних заготовок Фото: ОМВД России по Советскому району

В Советском районе окончили расследование уголовного дела, а также предъявлено обвинение 31-летнему и 40-летнему местным жителям по случаю кражи в одном из домов.

Полицейские доказали, что в середине декабря прошлого года, подозреваемые, зная, что хозяев нет дома, разбили кухонное окно, проникли в дом, расположенный на территории поселка Пионерский Советского района. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения и искали алкоголь или ценности, которые в дальнейшем можно продать.

Добычей нарушителей стало мясо барана и домашние заготовки, принадлежащие 70-летнему пенсионеру и его супруге. Ущерб, оцениваемый парой, составил три тысячи рублей.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Уголовное дело направлено в суд.