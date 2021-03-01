В Югре пройдет проверка системы оповещения населения Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре проведут проверку территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка в округе пройдет 3 марта с 10.40 до 10.45. В этот период запустят электросирены и уличные громкоговорители во всех муниципальных образованиях региона. Кроме того, запланирована передача информационных сообщений через радио и телевидение.

Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре информирует, что проверка носит плановый характер. Югорчанам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные информационные провокации.

Стоит отметить, что сигнал «Внимание всем!» служит для привлечения внимания населения в случае чрезвычайной ситуации. Услышав такой сигнал, нужно включить теле-, радиоканалы, прослушать сообщение и действовать согласно рекомендациям.

Напомним, работоспособность систем оповещения проверяли в Нефтеюганске и звук электрических сирен также звучал в марте прошлого года.