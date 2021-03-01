Угон авто, кражи денег и товаров из магазина: в Югре зарегистрировано 123 преступления Фото: pixabay.com

За выходные в Югре зарегистрировано 123 преступления, по горячим следам раскрыто 83.

Так, 56-летний житель города Покачи передал свою банковскую карту на хранение 29-летней знакомой, которая неоднократно судима и безработная. Она решила воспользоваться чужими сбережениями и зная пин-код карты, сняла со счета в ближайшем банкомате 30 тысяч рублей на личные расходы. Пострадавший, как только обнаружил пропажу, решил самостоятельно вернуть деньги, но после неудачных попыток обратился полицию Нижневартовского района. Благодаря сотрудникам полиции подозреваемая вернула краденое и созналась в преступлении. Теперь женщина находится под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске молодые парни, находясь в магазине бытовой техники и электроники, украли товары, общей стоимостью чуть более 1 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Когалыме сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля. По данным следствия, он в ночное время от подъезда дома, расположенного на Сургутском шоссе, украл чужой транспорт. Стоит отметить, что в открытом автомобиле ключи находились в замке зажигания. На данный момент похищенное авто возвращено владельцу. Преступник признался в угоне, против него возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в минувшие дни раскрыто 14 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Радужном от рук мошенников пострадала 38-летняя жительница. Она нашла мнимого продавца и под предлогом заказа штор перевела на неизвестные счета свыше 7 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемую, которой оказалась 37-летняя безработная тюменка.