В Ханты-Мансийске водитель «Мазда» сбил пешехода Фото: ГИБДД России

За выходные дни на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 ребенок.

В Ханты-Мансийске на улице Мира 21-летний водитель автомобиля «Мазда», не уступил дорогу пешеходу и сбил 20-летнего юношу, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 18 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 95 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД напоминают югорчанам о внимательности при проезде пешеходных переходов. Необходимо заблаговременно снижать скорость, не спешить объезжать транспорт, который остановился перед пешеходным переходом. А также особенно внимательно относится к юным участникам дорожного движения.