Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 марта 2021 года увеличилось на 107 человек Фото: pixabay.com

Оперативный штаб в Югре сообщает, что за минувшие сутки зарегистрированы и лабораторно подтверждено 107 новых случаев коронавируса в 16 муниципалитетах. За весь период коронавирус перенесли 51 569 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 87 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 102 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 256 жителей региона, сняты с наблюдения – 189 741 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 445 человека, всего прошли обследование 1 427 527 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 21; Нижневартовске – 17; Ханты-Мансийске – 11; Нефтеюганском районе – 10.

Также случаи COVID-19 зарегистрированы: в Урае – 7; Советском районе – 6; Югорске – 6; Нягани – 5; Мегионе – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Когалым – 4; Кондинский район – 4; Нефтеюганск – 3; Покачи – 3; Сургутский район – 2; Октябрьский район – 2; Пыть-Ях – 1.

Состояние 64 пациентов по-прежнему тяжёлое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса скончались ещё 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 748 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 104 человека, за весь период пандемии вылечились от ковида 49 444 жителя региона.