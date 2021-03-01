Югорчанин поверил аферистам и "подарил" им кредитные деньги Фото: Татьяна Коркина

Югорчанину позвонила специалист банка и пояснила, что один из сотрудников финансовой организации заполнил его анкету и оформил на его имя кредит. Преступница рассказала, что необходимо найти мошенника и для этого нужно выполнять рекомендации специалистов. Югорчанин сразу не смог ничего сообразить, растерялся и поверил словам звонившей.

Затем ему позвонили с якобы городского номера телефона доверия окружной полиции. Некий следователь из Ханты-Мансийска продиктовал мужчине необходимые действия. Югорчанин перешел в мобильное приложение и вводил то, что ему говорили и благодаря своим действиям на его счету появилось 490 тысяч рублей. Мошенники направили северянину документы, подтверждающие займ и липовые удостоверения сотрудников банка.

Далее мужчина снял деньги и перечислял по 15 тысяч рублей на счета. Выполнив 9 переводов, мужчина осознал, что указанные данные, на которые он переводил деньги, являются номерами телефонов, а не номерами сейфовых ячеек. Он "подарил" мошенникам 130 тысяч рублей, а после он перестал поддерживать диалог. Затем северянин обратился с заявлением о краже в дежурную часть ОМВД России по городу Когалыму.