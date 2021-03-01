Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

В инфекционном госпитале Нижневартовска появилось новое оборудование

Оно позволяет быстро получать качественные результаты анализов
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий
В инфекционном госпитале Нижневартовска появилось новое оборудование Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В инфекционном госпитале Нижневартовска появилось новое оборудование Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В инфекционном госпитале больницы Нижневартовска установили новый аппарат, который обладает обширным меню тестов, включающим клиническую химию, специфические белки, лекарственный мониторинг и многое другое. Анализатор совместим с медицинской информационной системой, что позволяет загружать результаты сразу в электронную медицинскую карту, без печати на бумагу.

- Дооснащение лаборатории на базе нашего госпиталя было необходимо, так как по эпидемиологическим соображениям перевозить анализы пациентов инфекционного отделения в нашу лабораторию было нельзя, лучше все делать на месте, оперативно,- поясняет заведующая клинико-диагностической лабораторией Елена Емелина.

Клинико-диагностическая лаборатория выполняет исследования для пациентов стационара и амбулаторных пациентов. Современные технологии позволяют проводить множество лабораторных исследований. За 2020 год лабораторией выполнено около 1,5 миллиона исследований. Оснащённость самым современным высокотехнологичным оборудованием, позволяет быстро получать качественные результаты анализов.

Новости медицины