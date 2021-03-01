В инфекционном госпитале Нижневартовска появилось новое оборудование Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В инфекционном госпитале больницы Нижневартовска установили новый аппарат, который обладает обширным меню тестов, включающим клиническую химию, специфические белки, лекарственный мониторинг и многое другое. Анализатор совместим с медицинской информационной системой, что позволяет загружать результаты сразу в электронную медицинскую карту, без печати на бумагу.

- Дооснащение лаборатории на базе нашего госпиталя было необходимо, так как по эпидемиологическим соображениям перевозить анализы пациентов инфекционного отделения в нашу лабораторию было нельзя, лучше все делать на месте, оперативно,- поясняет заведующая клинико-диагностической лабораторией Елена Емелина.

Клинико-диагностическая лаборатория выполняет исследования для пациентов стационара и амбулаторных пациентов. Современные технологии позволяют проводить множество лабораторных исследований. За 2020 год лабораторией выполнено около 1,5 миллиона исследований. Оснащённость самым современным высокотехнологичным оборудованием, позволяет быстро получать качественные результаты анализов.