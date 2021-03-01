Погода в Югре на 1 марта 2021 года: ясно и морозно Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 1 марта: Днём температура воздуха -19,-24 °С, по южным районам -13,-18 °С. Ночью -30,-35 °С, по южным районам -23,-28 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -19, -21 °С, ночью -30, -32 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём -23 °С, ночью -28 °С, ясно, ветер восточный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -23 °С, ночью -30 °С, ясно, ветер восточный 4-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -23 °С, ночью -28 °С, ясно, ветер восточный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём -24 °С, ночью -29 °С, ясно, ветер юго-восточный 3-4 м/с.

В этот день, если ночью выпал снег, матери отправляли детей размести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. Верили, что это должно принести в дом счастье, а ребятишкам даст здоровья. Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего».