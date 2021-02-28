В Югорске мужчина с топором напал на любимую и пасынка. Фото - 86.rosguard.gov.ru.

Экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по ХМАО-Югре задержал в Югорске агрессивного жителя. Мужчина угрожал убить свою супругу и пасынка.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о том, что в одном из домов по улице Мира мужчина размахивает топором и угрожает расправой своей семье. Прибыв по вышеуказанному адресу, правоохранители увидели пьяного дебошира, который пытался ударить обухом топора молодого человека.

– В ходе разбирательств было установлено, что тот в ходе распития спиртных напитков побил своему 21-летнему пасынку и угрожал убить его мать, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Мужчину задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. На место происшествия вызвана скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа.