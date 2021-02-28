Пенсионерка из Когалыма потеряла 33 тысячи рублей при покупке авиабилетов. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по городу Когалыму обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что с ее банковского счета необоснованно были списаны деньги в сумме 33 тысяч рублей.

Потерпевшая хотела приобрести авиабилеты через интернет-площадку. В течение нескольких дней женщина подбирала наиболее выгодный вариант. Когда она начала оплачивать так называемую покупку на указанном сайте, на экране появилось сообщение о том, что код подтверждения операции введен неверно и требуется ввести новый.

– Следуя инструкциям, потерпевшая дважды ввела полученные коды и, увидев, что с ее карты были списаны деньги, прекратила свои действия. Не дождавшись билетов, которые должны были прийти на ее электронную почту, обратилась в полицию, – рассказали в ОМВД России по Когалыму.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному деянию, возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с банковского счета».